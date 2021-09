«Tsunoda? Si prenoti già un biglietto aereo, alla fine del 2022 non sarà in F1»

MONZA - David Coulthard e Damon Hill "contro" Yuki Tsunoda. A scatenare le reazioni dei due ex piloti sono state le dichiarazioni del 21enne giapponese, recentemente confermato dall'AlphaTauri nonostante una stagione condita da luci e ombre. Cinque piazzamenti a punti, ma anche svariati incidenti che non sono passati inosservati.

«Nella prima parte di stagione sono stato abbastanza incostante, sono un po’ sorpreso della conferma perché continuo a schiantarmi e a far spendere un sacco di soldi al team», queste le parole dello stesso Tsunoda, che non sono affatto piaciute ai due britannici.

«Da che pianeta viene?! Dovrebbe fare i bagagli e tornare a casa, perché questa non è la voce di un pilota - ha tuonato Coulthard, ex Williams, McLaren e Red Bull, ai microfoni di "Channel 4" - Se fossi in lui prenoterei già un biglietto aereo e lo prenderei bello economico... perché alla fine del 2022 non sarà più in Formula 1».

Pure Damon Hill, campione del mondo nel 1996 con la Williams, è tornato sull'argomento cercando di dare una spiegazione alla conferma del nipponico: «Tsunoda è coinvolto con la Honda... non dimenticate che questo è un aspetto rilevante», ha detto a "F1 Nation".

