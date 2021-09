Wolff su Verstappen: ecco il chiarimento

MONZA - Toto Wolff è tornato sulle polemiche del weekend scorso a Monza, in seguito all'incidente tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. Per il boss della Mercedes la manovra del pilota olandese è stata una sorta di "fallo tattico", alimentando la bufera post gara tra le due scuderie in lotta per il Mondiale di F1.

«Non ho mai detto che la colpa era totalmente di Verstappen o che fosse l’unico responsabile dell’incidente», ha chiarito Wolff A "Sky Sport". «Ho semplicemente detto che si potrebbe vedere come un ‘fallo tattico’ tenendo conto del pregiudizio che ognuno di noi deve riconoscere. Non voglio più vivere in futuro situazioni dove il solo modo per fermare l'avversario dalla conquista di punti, sia quello di buttarlo fuori pista. Entrambi i piloti devono lasciarsi spazio pur gareggiando con decisione, ma è fondamentale evitare l'incidente. Finora il campionato è stato divertente, ma non vorremmo arrivare al punto che qualcuno si faccia male sul serio».

