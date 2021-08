«Attualmente il mio fisico non mi permette di fare magie»

CERVERA - Marc Marquez sta lentamente recuperando la forma fisica in seguito al calvario che ha dovuto sopportare nel 2020, culminato con tre interventi chirurgici al braccio destro.

In questa stagione l'otto volte campione nel motomondiale ha vinto una gara - al Sachsenring - e occupa attualmente l'11esima posizione in classifica con 59 punti, 122 lunghezze di ritardo dal leader Fabio Quartararo (181). «Penso che il Marc che conoscevamo prima delle operazioni al braccio potrebbe lottare per il titolo su questa moto», sono state le sue parole a "Motorsport.com". «Probabilmente non potrei conquistare tanti GP come nel 2019, ma potrei lottare per il Mondiale e battermi costantemente per le prime tre posizioni. Non posso sempre rimediare da solo, la moto deve aiutarmi, ma in questo momento non lo fa. Attualmente il mio fisico mi permette di guidare la moto, ma non di fare magie».

