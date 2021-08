«La scomparsa di Simoncelli? Niente è stato più come prima»

TAVULLIA - Ancora pochi mesi e poi Valentino Rossi dirà addio al motomondiale, dopo tantissime corse, tantissime lotte, tantissimi successi ma anche qualche delusione.

Nella sua lunga carriera c'è poi un episodio che l'ha segnato tremendamente, ovvero l'incidente costato la vita all'amico-rivale Marco Simoncelli. «È stato il momento più buio della mia vita, in pista e fuori, e non posso paragonarlo a nient'altro - le parole di Rossi a "La Repubblica" - È una cosa che mi ha cambiato per sempre. Da quel giorno niente è stato più come prima».

L'italiano ha poi ricordato come la sua carriera potesse prendere una piega diversa... «Feci il primo test con la Ferrari di Schumacher a Fiorano nel 2004. Un po' così per scherzo, diciamo. In realtà io nasco come pilota di macchine, da bimbo mio papà Graziano mi faceva correre con i kart perché le moto erano pericolose. Anche lì cercavo la velocità. E così, quando ho provato, l’ho fatto sul serio e sono andato bene. Quelli della Ferrari erano rimasti a bocca aperta. Ci ho pensato su e non ero ancora pronto a smettere con le moto. Ma non ho rimpianti: anche perché poi sono arrivate le vittorie mondiali del 2008 e 2009».

