«Bottas? È troppo lento e teso... non lo capisco»

MONTREAL - L'ex pilota di Formula 1 Jacques Villeneuve - campione del mondo nel 1997 - ha attaccato Valtteri Bottas dopo il Gran Premio di Imola e l'incidente con Russell:

«Non lo capisco, perché lo ha fatto?», si può leggere sulle colonne di "sportal.it". «Bottas sapeva molto bene che stava per essere superato da chi potrebbe sostituirlo in Mercedes ed è per questo motivo che ha rischiato un grave incidente con il suo spostamento a destra. Questo incidente ha mostrato quanto sia teso Bottas già nella seconda gara della stagione. E non migliorerà perché è troppo lento. Se non lo fosse, non avrebbe dovuto difendere la sua posizione così duramente contro una Williams».

Il 50enne si è poi espresso a proposito del duello tra Verstappen e Hamilton: «Sarà sicuramente emozionante. Abbiamo già visto a Imola che Lewis non è più abituato a prendere grandi rischi. Ora però posso farlo, anche perché a differenza degli scorsi anni ha un avversario alla pari che guida per un’altra squadra. Lewis avrebbe dovuto alzare il piede contro Max alla prima curva, sapendo di essere all’esterno. Così facendo ha rovinato la sua gara, rompendo la bandella laterale. E ha anche rischiato troppo nel doppiare le altre vetture, cosa che dubito gli sarebbe successa negli ultimi anni».

keystone-sda.ch / STF (Luca Bruno)