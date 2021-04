La Petronas ci crede: «L'obiettivo? Vincere il titolo con Rossi e Morbidelli»

KUALA LUMPUR - Dopo tre gare di MotoGP Valentino Rossi - in sella alla Petronas - ha conquistato soltanto quattro punti, in virtù di un 12esimo, di un 16esimo posto e di un ritiro. «A livello tecnico abbiamo la medesima moto del factory team», sono state le parole del team manager Wilco Zeelenberg a "Sportal.it". «Finora a ogni corsa abbiamo avuto gli stessi problemi, anche se l'agilità è migliorata un pochino. Dobbiamo concentrarci sul set-up e trovare un grip migliore. Rossi? È importante mantenere alto lo spirito e continueremo a supportarlo. Sarà necessario migliorare il feeling con la moto, altrimenti non potremo andare più forte».

Nello stesso tempo anche il numero uno della scuderia - Razlan Razali - si è espresso in merito al futuro prossimo. «L'intenzione del team è di far crescere i giovani piloti del nostro team in Moto2 e il piano rimarrà lo stesso», ha analizzato il boss a "Sportklub". «Vincere il campionato? Tutto è possibile, ci abbiamo creduto anche nella scorsa stagione visto che siamo stati in testa alla classifica generale, ma poi abbiamo avuto qualche problema. L’obiettivo è comunque quello di provare a vincere il titolo con Rossi e Morbidelli. Credo che insieme siano un’ottima combinazione e sono anche buoni amici. Cercheremo di incoraggiare Valentino a provare cose nuove».

keystone-sda.ch / STF (JOSE SENA GOULAO)