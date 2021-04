Mir difende Valentino: «Lasciamolo tranquillo»

MADRID - L'ultimo weekend di Valentino Rossi continua inevitabilmente a far rumore. «Rossi ha deluso me così come i tifosi. Ci si aspetta sempre molto da Valentino, ma fare 21° in qualifica…», aveva tuonato Jorge Lorenzo. Ma c'è anche chi l'italiano lo difende a spada tratta, convinto che il deludentissimo fine settimana del Qatar sia da catalogare come un caso isolato.

Ne è convinto il campione in carica della MotoGP Joan Mir... «Non bisogna massacrare Valentino. Se è riuscito a partire davanti nel GP precedente vuol dire che non è vecchio ed è chiaro a tutti chi sia. Chiaramente aveva un problema, non credo che il 21° sia la sua posizione, lo sappiamo tutti. Non bisogna criticarlo, lasciamolo tranquillo».

Le prossime risposte le avremo domenica 18 aprile, giorno in cui in Portogallo si correrà il Gran Premio di Portimao.