Il problema è Petronas o Valentino?

LOSAIL - Il dodicesimo posto colto in Qatar, nella gara inaugurale della stagione, ha deluso Valentino Rossi in primis ma anche molti, moltissimi, suoi tifosi. Velocità e affidabilità di Petronas sono tutte da stabilire - pure Morbidelli ha avuto problemi - la sensazione è in ogni caso che qualche colpa per il risultato l’abbia pure il Dottore.

Episodio che sarà velocemente archiviato? Stile di guida non adatto alla moto? Limiti dovuti a una carta d’identità implacabile? Le risposte arriveranno in fretta. Già dalla prossima domenica, quando si terrà la seconda “tappa” a Losail, e poi nelle settimane seguenti.

Qualche dubbio sulla competitività di Rossi l’ha avanzato Carlo Pernat, che a Gpone.com ha aperto alla fine di un ciclo. «Mi aveva fatto sognare in qualifica - ha raccontato l’ex manager del campionissimo italiano - ma in gara ha avuto il solito problema. Aspettiamo ancora per capire qual è la situazione, ma credo che Valentino debba cominciare a farsi delle domande».

Imago