Successo del britannico in Moto2. In Moto3 a punti Dupasquier

DOHA - Thomas Lüthi non è andato oltre il 15esimo posto nel primo GP stagionale sul circuito di Losail. Il bernese, a lungo in lotta per la top-10 nella classe Moto2, ha perso diverse posizioni nel finale. Ad imporsi in Moto2 è stato il britannico Sam Lowes, che ha preceduto l'australiano Remy Gardner e l'italiano Fabio Di Giannantonio.

In Moto3, classe che ha aperto le danze "battezzando" il Mondiale 2021, il successo è andato al 20enne spagnolo Jaume Masia, bravo nel lasciarsi alle spalle il suo connazionale Pedro Acosta e il sudafricano Darryn Binder. Per i colori rossocrociati da sottolineare il decimo posto di Jason Dupasquier, a punti per la prima volta in carriera.

keystone-sda.ch (KARL FRITZ GLAENZEL)