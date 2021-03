«Marquez? Peccato per lui, ma grande chance per me»

Dopo aver corso nella scorsa stagione al posto di Marc Marquez nel team Repsol Honda, Stefan Bradl - collaudatore della scuderia giapponese - sarà ancora il sostituto dello spagnolo nei primi due Gran Premi di quest'anno, che avranno luogo entrambi a Losail.

L'otto volte campione del motomondiale - che ricordiamo arrivò secondo in Moto2 nel 2011, proprio dietro a Bradl - non è ancora al top della forma in seguito ai tre interventi chirurgici al braccio destro, cui si è sottoposto negli ultimi mesi.

Sarà dunque compito del 31enne tedesco cercare di tenere alto l'onore... «Marquez non è ancora completamente guarito dall'infortunio», ha raccontato proprio Bradl ai microfoni di "Servus TV". «Si è sottoposto a un innesto osseo, ha vissuto un lungo periodo di riabilitazione e ha ancora un problema alla spalla. In Qatar lo sostituirò io, poiché lunedì è stato deciso che dovrà restare a riposo in occasione delle prime due gare. Probabilmente è una decisione saggia. È un peccato per Marc, ma una grande opportunità per me».