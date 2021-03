Brutto colpo alla testa per Dovizioso

CHIEVE - L'ex pilota di Moto GP - Andrea Dovizioso - è rimasto vittima di una brutta caduta in occasione di una tappa del campionato regionale di Cross a Chieve, in territorio lombardo.

Il 35enne ha rimediato un duro colpo alla testa che non gli ha permesso di prendere parte al secondo round della competizione. In un primo momento si era temuto il peggio, ma poi è stato lo stesso Dovizioso a tranquillizzare i suoi tifosi, pubblicando sui Social Network una fotografia del casco ammaccato. «Ecco cosa succede quando indossi la massima qualità e affidabilità! Tac negativa».

I controlli cui si è sottoposto il Dovi hanno scongiurato ulteriori complicazioni e gli hanno dato il via libera per i test in programma con l'Aprilia sulla pista di Jerez de la Frontera fra meno di un mese. «L’interesse dell'Aprilia mi ha fatto piacere», aveva scritto qualche giorno fa l'italiano. «Quando abbiamo parlato della possibilità di fare questa prova ho accettato volentieri l’invito, per poter guidare nuovamente una MotoGP e tenermi in allenamento dando i miei feedback ai tecnici. Voglio ringraziare Aprilia Racing per questa opportunità».