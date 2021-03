Carlos Sainz rivela il bel gesto di Sebastian Vettel

MARANELLO - Il nuovo pilota della Ferrari - Carlos Sainz - si è espresso in merito al rapporto che lo lega con il suo predecessore a Maranello, ovvero Sebastian Vettel, svelando un retroscena.

«Nutro un grande rispetto per Sebastian e penso che ci somigliamo nei tratti caratteriali», è intervenuto proprio Sainz a "SoyMotor", notizia riportata anche da "Sportal.it". «Penso che sia uno dei piloti che segnerà un’epoca in Formula 1, a prescindere dagli anni più difficili. Vi racconto una storia: il giorno in cui se ne è andato dalla Red Bull, nel 2014, io lavoravo al simulatore. Secondo lui il mio lavoro era stato importante e per questo motivo mi ha inviato una lettera. Sapeva che alle quattro del mattino avevo passato ore a consigliare le impostazioni dell’assetto per la gara in Australia. Mi ha ringraziato per quello sforzo al simulatore e per le ore di lavoro che avevo impiegato. È stato davvero gentile. Da quel momento ho un affetto speciale per lui e abbiamo un rapporto che va oltre alle telecamere».

keystone-sda.ch (XPB Images FIA POOL)