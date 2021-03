Mamma Rossi e la Petronas: «Una batosta»

SCARPERIA E SAN PIERO - Cambiare per rimanere competitivo? Per il momento è solo una speranza. L’addio - forzato - alla Yamaha per abbracciare la Petronas è stato un salto nel buio che, in principio almeno, ha levato il sonno anche a un campione come Valentino Rossi. Con la nuova squadra si potrà davvero vincere? Il materiale fornito dalla Yamaha sarà davvero di prim’ordine? Le risposte a queste e altre domande arriveranno solo con il tempo. Che, però, si sa è tiranno.

«Valentino l’anno scorso ha preso una bella batosta - ha raccontato Stefania Palma, madre del campionissimo - non si aspettava lo spostamento di team e all’inizio ha accusato il colpo. Per lui è stato un lutto. Poi però quando ami la moto… alla fine ha prevalso la passione. Per questa stagione speriamo che la moto sia cresciuta, altrimenti facciamo poca strada».

KEYSTONE/AP (Antonio Calanni)