TAVULLIA - L'ex pilota Roberto Rolfo ha parlato del campionato della classe regina 2021. «È una categoria imprevedibile», ha dichiarato proprio Rolfo a "MotoSprint". «Quest'anno rimane una competizione molto aperta. Il favorito? Fabio Quartararo, ma lascio un punto interrogativo su Marc Marquez».

E cosa ne pensa il 40enne di Valentino Rossi? «Mi aspetto qualche exploit, ha l'esperienza necessaria per comportarsi bene. Non lotterà forse per il titolo, ma potrà fare delle grandi gare. In Petronas avrà meno pressione, ma potrà contare su un ottimo pacchetto tecnico».