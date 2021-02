«Rivedrete di nuovo il vero Marquez»

TOKYO - In queste ore la Honda ha tolto i veli alla Honda RC213V, che sarà guidata da Pol Espargaro e (si spera) Marc Marquez. Il pilota spagnolo è reduce da un lungo periodo d'inattività durante il quale tante voci si sono rincorse circa il suo stato di salute. Ma come sta realmente il campioncino iberico? Lo rivedremo al via quest'anno?

«La riabilitazione alla spalla prosegue e siamo sulla strada giusta - le parole del diretto interessato - I dottori mi hanno detto che le cose stanno avanzando bene, devo seguire il mio corpo facendo fisioterapia. Non so ancora quando sarò pronto: l'aspetto importante è che ogni settimana le cose vanno meglio e sono ottimista».

Dopo mesi d'incertezza, la priorità di Marc - che non parteciperà ai primi test d'inizio marzo - non sono le vittorie... «Non sarà tutto semplice, ma rivedrete il vero Marquez in pista: tornerò in sella al più presto possibile, ma non so dire quando. Tutti partono per la nuova stagione con l'obiettivo di vincere, ma il mio primo traguardo è di godermi il ritorno in moto».

Tetsuhiro Kuwata, general manager della Honda, è convinto che l'otto volte campione mondiale sarà presto in pista... «A Marc serve tempo per risolvere il suo infortunio, ma quest'anno tornerà più forte di prima: è il nostro obiettivo insieme a quello di metterlo in condizione di lottare per il mondiale».