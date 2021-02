«Non vince dal 2009...»

BOLANO - Rossi è "bollito". Almeno questo è il pensiero di Marco Lucchinelli. L'ex campione del mondo del 1981 non si attende più nulla dal Dottore, deciso a proseguire la carriera nonostante la non conferma nel team ufficiale della Yamaha. L'italiano sta andando... lungo?

«Valentino potrà vincere forse una gara, però la vedo dura - le parole di Lucchinelli in un'intervista rilasciata a Mowmag.com - Se tutti gli altri piloti sono come me li immagino, dovrebbero stargli davanti. Non vince un mondiale dal 2009...».

Il 66enne, non nuovo a esternazioni simili, ha poi rincarato la dose: «Non voglio dire cattiverie, però quando sono arrivati i piloti davvero forti come Lorenzo, Marquez e Stoner, Valentino non ha più vinto un mondiale. Non dico c…, sono i risultati».

Imago