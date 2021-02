SPA-FRANCORCHAMPS - Il 25 agosto 1991 cominciò la carriera in Formula 1 di Michael Schumacher. Debuttante a Spa, il tedesco fu scelto grazie a una “mazzetta” e a una bugia. Il curioso aneddoto è stato raccontato da Eddie Jordan, che alla BBC ha ricordato quando casuale e fortunoso fu consegnare al futuro campione una delle sue monoposto.

«Bertrand Gachot, uno dei nostri piloti, fu arrestato a Londra dopo una rissa con un tassista (fu condannato a 18 mesi per aggressione) e noi ci trovammo in difficoltà - ha spiegato il 72enne imprenditore irlandese - a quel punto la Mercedes ci offrì 150’000 dollari per fare ottenere il posto a questo Schumacher. Il denaro fu ovviamente un fattore chiave, ma mi interessava sapere che tipo di esperienza avesse in Belgio quel giovane che tanto bene aveva fatto in Formula 3. Così glielo chiesi e lui… mentì apertamente. Quando domandi a un pilota se conosce una pista, intendi sapere se ci ha guidato. Lui rispose affermativamente. Effettivamente a Spa era già stato, ma solo anni prima con il padre, quando ancora faceva kart. Aveva insomma fatto il turista. Questo però non gli impedì di ottenere il settimo tempo in qualifica».

Dopo quell’esordio, Flavio Briatore spinse per portarlo immediatamente alla Benetton e orchestrò con la Jordan lo scambio con Roberto Moreno. E la storia ebbe inizio...

Keystone (foto d'archivio)