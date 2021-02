«Hamilton? Fossi in lui chiederei di non avere compagni di squadra»

LONDRA - L’ex campione britannico di Formula 1 - Damon Hill - ha commentato sul proprio account "Twitter" le presunte richieste fatte da Lewis Hamilton alla Mercedes, per quanto riguarda il rinnovo del contratto.

Stando alle ultime indiscrezioni che circolano, il sette volte campione del mondo firmerebbe un biennale e avrebbe la possibilità di porre il veto su un eventuale compagno di squadra poco gradito. A questo proposito si è espresso il 60enne Hill, vincitore del Mondiale di F1 nel 1996: «Leggo che Lewis starebbe per firmare un contratto biennale con la Mercedes con tanto di veto sul suo compagno di squadra. Io farei lo stesso. Anzi, a dire il vero, chiederei di non avere proprio un compagno di team».

Rumour is Lewis is on verge of signing a 2 year deal with @MercedesAMGF1 with a veto on his team mate. I'd do the same. Actually, I wouldn't have a team mate at all! #f1