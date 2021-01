«Con la cocaina va tutto bene, mentre condannano gli innocenti a 4 anni»

L'ex pilota di MotoGP Andrea Iannone si è nuovamente espresso a proposito della squalifica di quattro anni, rimediata per uso di doping nel 2019. L'italiano - che in sua difesa ha sempre evocato la tesi della contaminazione alimentare - non potrà di conseguenza tornare in pista prima del mese di dicembre del 2023, quando avrà 34 anni.

Il 31enne ha commentato la notizia sull’entrata in vigore del nuovo codice mondiale antidoping, così come le disposizioni sugli abusi di sostanze stupefacenti. Le sanzioni saranno infatti più lievi rispetto al passato. Gli atleti che risulteranno positivi a droghe tipo cannabis o cocaina incapperanno al massimo a tre mesi di squalifica, con la possibilità di ottenere la riduzione a un mese se il pilota dovesse sottoporsi a un programma di terapia riconosciuto dalla WADA. «Trovo sempre più difficile capire», sono state le parole di Iannone sul suo profilo Instagram. «Positivi alla cocaina e va tutto bene, mentre gli innocenti vengono condannati a quattro anni».

Keystone, archivio