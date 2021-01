La Ferrari deve abbassare i costi (al più presto)

MARANELLO - Anche la Formula 1 deve fare i conti con la crisi legata alla pandemia: da quest'anno ogni team di Formula 1 potrà spendere al massimo 145 milioni di dollari (esclusi gli ingaggi dei piloti). Un tetto pensato per cercare di contenere i costi ma che sta stretto a quei team che, come per esempio la Ferrari, superano di gran lunga questa soglia. Licenziamenti? No, la scuderia di Maranello non ne vuole sapere e sta pensando a una riorganizzazione interna. Ma anche con quest'ultima i conti faticano a quadrare...

«La pandemia non è ancora conclusa – le parole del team principal Mattia Binotto a motorsport-total.com – Tagliare il personale in questo particolare momento storico sarebbe un messaggio totalmente sbagliato».

La FIA ha fissato a giugno il limite massimo per mettersi a norma. Come dichiarato da Binotto, la Ferrari ha chiesto però sei mesi di proroga...