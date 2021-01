«Valentino? Se arrivasse quinto sarebbe un successo»

Il manager della MotoGp Carlo Pernat si è espresso a proposito di Valentino Rossi e sulla stagione di Moto GP 2021, che il Dottore inizierà in Petronas.

«Francamente dopo aver visto l'ultima stagione ho dei dubbi che Rossi possa arrivare nelle prime cinque posizioni della classifica finale», è intervenuto Pernat a "Gpone.com". «Mi dispiace dirlo, mi auguro che ce la faccia. Tutti quanti gli vogliamo bene per ciò che ha fatto per questo sport, ma se arrivasse quinto sarebbe già un successo per lui. Mi dispiace vedere la sua carriera finire in questo modo, non si può sentire Valentino dire che è contento perché è arrivato 12esimo, non l'avrebbe mai detto in passato».

keystone-sda.ch (PASQUALE BOVE)