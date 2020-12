«Rossi ha un grande rimpianto»

Valentino Rossi si appresta a iniziare il campionato di MotoGp 2021 con la Petronas, dove come compagno di squadra avrà Morbidelli.

A questo proposito si è espresso un ex pilota della classe regina, ovvero Carlos Checa: «Il passaggio di Valentino nella nuova scuderia lo aiuterà perché gli toglierà un po' di pressione», ha analizzato lo spagnolo a "Motosan.es". «Quest'anno ha commesso alcuni errori e cercherà in tutti i modi di riscattarsi. Poi la sfortuna di fermarsi a causa del Covid-19 non ha facilitato il prosieguo del suo campionato ed era la sua stagione, poiché con la regolarità che lo ha sempre contraddistinto e la costanza nei risultati avrebbe potuto anche lottare per il primo posto finale. Ha un grande rimpianto perché sapeva di avere un'ottima opportunità e credo abbia sofferto un po' per non essere riuscito a coglierla. Adesso è consapevole che sarà molto difficile tornare a vincere(...)».

keystone-sda.ch / STF (JOSE SENA GOULAO)