«Alza il pollice, sente e vede», i passi da gigante di Alex Zanardi

PADOVA - Sei mesi sono passati da quel maledetto 19 giugno, data in cui Alex Zanardi aveva subito un gravissimo incidente in handbike a causa di un terribile scontro con un tir.

Dopo settimane in cui non erano filtrate news, oggi arrivano buone nuove sullo stato di salute dell'italiano: secondo quanto riporta il Corriere della Sera il classe 1966 - sempre ricoverato presso l’Azienda ospedaliera di Padova - ha recuperato udito e vista, iniziando anche a rispondere alle sollecitazioni della moglie Daniela. «Stringe la mano su richiesta, se gli chiedono di fare ok, alza il pollice». Passi da gigante se si pensa che ha subìto qualcosa come cinque operazioni alla testa.

Il prossimo passo che intendono fare i medici sarà quello di provare a fargli recuperare la parola.

Keystone (archivio)