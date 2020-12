«Hamilton dovrebbe abbassare le sue pretese. Bottas? Russel è più veloce...»

L'ex pilota di Formula 1 - Gerhard Berger - ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni dall’emittente austriaca "Servus". Fra i temi toccati dall'ex pilota di Benetton e Ferrari, figurano anche due commenti sulla Mercedes.

Per quanto riguarda Lewis Hamilton, Berger ha dichiarato che il britannico non dovrebbe tirare troppo la corda in fase di rinnovo del contratto con la sua scuderia. «La prestazione di George Russell nel Gran Premio di Sakhir evidenzia quanto conti la vettura, in particolare se parliamo di una Mercedes», ha analizzato il 61enne austriaco. «Credo che il team abbia tutte le carte in regola per pretendere che Hamilton abbassi le sue pretese...».

Su Valtteri Bottas il commento ha il sapore di una bordata: «Russell ha dimostrato di essere più veloce di lui, ma fortunatamente per Bottas il contratto che ha già siglato con la Mercedes non dovrebbe essere a rischio(...)».

keystone-sda.ch (Hamad Mohammed)