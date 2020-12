Mercedes beffate da Verstappen

ABU DHABI - Le ultime qualifiche stagionali di Formula 1, di un Mondiale ormai già "giocato", sono andate a Max Verstappen. Grazie a un ultimo giro favoloso l'olandese della Red Bull ha beffato le due Mercedes di Valtteri Bottas e del rientrante Lewis Hamilton (reduce dal coronavirus). Poi Norris, Albon e Sainz.

Nono posto in griglia per il ferrarista Charles Leclerc, ma il monegasco scatterà dalla 12esima piazza in seguito alla penalità per l'incidente di Sakhir. 13esimo Vettel, alla sua ultima in... rosso.

keystone-sda.ch (Hamad Mohammed)