«Attacchero dall'inizio, non ho niente da perdere»

Max Verstappen è carico in vista del GP di Sakhir, in programma questa sera. Il pilota olandese della Red Bull partirà dalla terza posizione in griglia dietro alle due Mercedes di Valtteri Bottas e George Russel.

«Per quanto ci riguarda ci siamo resi protagonisti di una buona qualifica», si può leggere sulle colonne di "motorsport.com". «Ho cercato di stare il più vicino possibile alle Mercedes e il fatto di esserci riuscito mi rende soddisfatto, anche se parte del merito è del tracciato molto corto. Al via avremo una gomma diversa rispetto agli altri, sarà molto interessante vedere come si svilupperà la gara per noi. Come già successo in passato non ho niente da perdere, attacchero dall'inizio e cercherò di divertirmi. Vediamo che risultato ne verrà fuori».

keystone-sda.ch (Giuseppe Cacace / Pool)