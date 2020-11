«Non ci andrò mai, non rispecchia i miei valori»

SAKHIR - Forse a Maranello hanno sognato di poter un giorno ingaggiare Lewis Hamilton. Ma il sogno resterà tale. Sì perché non c'è alcuna possibilità che il britannico decida di "abbracciare" il Cavallino. Dalle sue parole, oltre che un "no" secco alla Ferrari, si evince come il 35enne voglia continuare a portare in alto il nome della Mercedes.

«Io in Ferrari? No, non succederà - le parole di Lewis - Ho visto Michael vincere lì. Sono sempre stato un fan e ricordo che una delle prime auto che ho comprato è stata proprio una Ferrari. Penso che sia una squadra e un marchio estremamente iconico. Nella mia epoca ci sono state cose che ho visto nelle quali non vedo necessariamente rispecchiati i miei valori. Non voglio mancare loro di rispetto, ma quando mi ritirerò voglio lavorare con Mercedes per aiutarli ad essere ancora migliori nel mondo esterno».

keystone-sda.ch / STR (Kenan Asyali)