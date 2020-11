Leclerc furioso

ISTANBUL - Quattordicesimo in qualifica, quarto in gara. Charles Leclerc dovrebbe essere soddisfatto della rimonta messa in atto nel GP di Turchia. Nella sera turca il monegasco si è invece mostrato nerissimo. Ovvio, le imprecisioni e l’irruenza degli ultimissimi chilometri gli sono costate un preziosissimo podio. Dal possibile secondo posto, dietro solo ad Hamilton, ha chiuso quarto, preceduto anche da Perez e da Vettel.

«Nella comunicazione radio ho usato la parola più corretta per descrivere la situazione (a caldo ha detto “Sono un co***one, ndr). Ora sono solo deluso. Sono senza parole. Ho fatto una grande gara, sono stato bravissimo, ma alla fine ho buttato tutto nel cestino. Mi dispiace per il team perché il secondo posto era alla portata. L’unica cosa che mi fa felice è il podio di Sebastian: dopo un anno molto difficile è per lui una ricompensa».

keystone-sda.ch (TOLGA BOZOGLU / POOL)