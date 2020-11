Lo spagnolo potrebbe subire un terzo intervento

CERVERA - Tante sono le voci che si stanno rincorrendo nelle ultime settimane. Le peggiori indicano che Marc Marquez potrebbe saltare pure l'intera stagione 2021. Al momento la Honda si è limitata a dire che il suo pilota non correrà nelle ultime due gare stagionali. Correre rischi inutili quando in palio non c'è nulla sarebbe insomma da irresponsabili. Ma purtroppo dietro a questa decisione potrebbe esserci ben altro.

Ora, infatti, si vocifera che il campioncino spagnolo - che lo scorso 19 luglio aveva riportato la frattura dell’omero - dovrà sottoporsi a un terzo intervento, per cancellare il rischio di pseudoartrosi omerale. Prima di procedere, secondo quanto riportato da The-Race.com, Marc starebbe consultando diversi specialisti per schiarirsi le idee e per trovare la miglior soluzione. Una nuova operazione, indicano gli esperti, richiederebbe almeno altri sei mesi di stop per lo spagnolo.

Andrea Dovizioso, che nei giorni scorsi aveva dichiarato di voler lasciare la MotoGP, resta alla finestra. In attesa di novità...

Keystone