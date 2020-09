«È venuto a Tavullia, l’ho convinto a tenermi»

MONTMELÓ - Il timore di rimanere “a piedi”, il sollievo per la nuova possibilità ottenuta: carico per la nuova avventura, Valentino Rossi ha raccontato com’è nato il “matrimonio” con Petronas. Un’unione figlia del “declassamento” dalla Yamaha ufficiale.

«Prima che scoppiasse la pandemia Lin Jarvis mi ha chiamato e mi ha detto che sarebbe dovuto venire a Tavullia - ha raccontato il Dottore - “Non è una buona notizia, viene per licenziarmi”, ho pensato. Maverick stava andando forte, Quartararo stava portando risultati incredibili… Alla mia età ti fai delle domande, soprattutto quando vedi che hai sette anni più del secondo pilota più vecchio. Insomma, gli ho chiesto se mi avrebbe dato una possibilità nel caso in cui avessi voluto continuare. Mi ha detto di sì. Allora abbiamo iniziato a lavorare al progetto Petronas. L’ho convinto a tenermi, insomma. Essere in squadra con Morbidelli è molto bello: se cinque anni fa ci avessero detto che avremmo girato nello stesso team, avremmo risposto che sarebbe stato impossibile. Sono molto contento dell’accordo e fiero della decisione perché voglio continuare a gareggiare. Il team Petronas è di alto livello, ha raggiunto risultati importanti. Ho già vinto in 500 con un team satellite. Ci riproverò l’anno prossimo».

keystone-sda.ch (Alejandro Garcia)