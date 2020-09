Tutto pronto per il KG Soazza Rally Day

SOAZZA - Sabato 26 settembre il tre volte vincitore assoluto del Rally del Ticino, Kevin Gilardoni, organizza il primo KG Soazza Rally Day. Una giornata dedicata allo sport, al divertimento e alle famiglie, durante la quale si avrà la possibilità di vincere un giro in prova speciale nelle vesti di co-pilota di Kevin - a bordo della Volkswagen Polo R5 - vivendo in prima persona il brivido delle competizioni.

Durante il KG Soazza Rally Day, alla sua prima edizione e organizzato da KR Publisport, i partecipanti potranno respirare a pieni polmoni le emozioni di una disciplina fatta di adrenalina e concentrazione direttamente dall’interno dell’abitacolo. Note alla mano, chi vorrà testare la propria abilità di co-driver potrà comprendere l’importanza cruciale di questa figura, grazie al corso gratuito che prenderà il via alle ore 10.

Una kermesse per grandi e piccini, fatta di passione, adrenalina e divertimento, in cui i partecipanti saranno parte attiva dello spettacolo, salendo a bordo e vivendo l’esperienza in soggettiva, affiancando un pilota professionista.

«Quale titolare di KR Publisport, sono orgoglioso ed entusiasta di aver organizzato questo primo evento rallistico - ha dichiarato Kevin Gilardoni - Sarà un sabato che, oltre a promuovere sul territorio le aziende che supportano il nostro progetto, avvicinerà le persone al mondo delle competizioni rally e farà toccare con mano l’energia e la passione che trasmette questo sport. Non vedo l’ora di condividere le mie emozioni, la mia passione e quella del mio team, regalando tutto questo a chi ci ha sempre e solo visto dall’esterno. Un doveroso grazie lo rivolgo personalmente al Comune di Soazza, agli enti pubblici e alle associazioni locali che ci stanno supportando nella realizzazione della giornata».

Programma della giornata

9.00 Ritrovo c/o Campo di Calcio Soazza (GR)

10.00 Corso gratuito di co-pilota

11.00 Esibizione auto con passeggeri

12.00 Pranzo

13.00 Ripresa attività nel pomeriggio

Oltre all'esperienza unica di salire su una vettura da rally, sarà possibile prenotare anche dei voli panoramici grazie alla presenza di Swiss Helicopter, oltre a poter ammirare i nuovi veicoli del Garage Karpf di Faido.

L’evento potrà essere ascoltato in diretta su Radio Morcote International, la radio Rock del momento. Grant Benson e La Dany trasmetteranno LIVE da Soazza e interagiranno per tutta la giornata con il pubblico, con tutta l’energia che li contraddistingue, amplificando l’anima profondamente racing del KG Soazza Rally Day.

L’evento è gratuito. Non è necessaria alcuna prenotazione anticipata. Basterà presentarsi in loco, sabato 26 settembre, alle ore 9.30, e accreditarsi per partecipare alle attività proposte. È previsto lo svolgimento anche in caso di maltempo e nel pieno rispetto delle normative anti Covid vigenti.

Kevin Gilardoni