Morbidelli a Rossi: «Non sto bene. Scusa, ma sono al gabinetto»

Da quando ha vinto il suo primo Gran Premio di Moto GP, Franco Morbidelli soffre di terribili fitte di dolore alla pancia.

L'italo-brasiliano ha già saltato i test in programma martedì e ha dovuto in seguito anche rinunciare a un incontro con i giornalisti. «Sfortunatamente Franco non sta bene», hanno confermato dalla Petronas a "La Repubblica", anche se le "malelingue" suggeriscono che il pilota abbia esagerato con i festeggiamenti dopo la corsa vinta. «Non credo proprio», è intervenuto Valentino Rossi. «Per quanto mi riguarda domenica sera dopo la gara me ne sono andato dritto a casa, con la mia fidanzata e alcuni amici, ma non mi risulta che Franky abbia fatto follie. Dovevamo vederci a cena lunedì, ma mi ha scritto un messaggio: "Non sto bene. Scusa, ma sono al gabinetto"».

E domenica si gareggera nuovamente sul circuito di Misano... «Continuo a non essere perfettamente a mio agio, manca qualcosa in frenata ed entrata: vado più veloce di mezzo secondo rispetto a prima, ma non basta. Samo tutti molto concentrati».