Rossi ci crede: «Il primo posto è molto vicino»

MISANO ADRIATICO - 18 punti di ritardo dal leader Andrea Dovizioso. Valentino Rossi non ha abbandonato l'idea di conquistare il decimo titolo della sua carriera. Quale miglior occasione se non quest'anno, vista l'assenza del cannibale Marc Marquez? I rivali non mancano ma certamente il 41enne, dall'alto della sua esperienza, ha le carte in regola per provarci. A partire dalla gara in agenda domenica nuovamente a Misano, pista sulla quale tre giorni fa l'italiano aveva raccolto il quarto posto.

«Voglio lottare ancora per il podio, il livello è molto alto ma il primo posto nel Mondiale è molto vicino – le parole del Dottore – Abbiamo fatto un sacco di duro lavoro e i test non sono andati così male. Come sempre, tra tutte le cose che abbiamo provato, alcune sono state un miglioramento, altre no. Ma nel complesso è stata una buona prova. Abbiamo trovato qualcosa di positivo, quindi cercheremo di essere più forti per il prossimo weekend. Faremo del nostro meglio».

keystone-sda.ch (PASQUALE BOVE)