MotoGP: Maverick Viñales partirà davanti a tutti

Maverick Viñales ha conquistato la pole position al Gran Premio di San Marino di MotoGP (1'31''411).

Precedendo al traguardo l'italiano Franco Morbidelli (+0''312) e il francese Fabio Quartararo (+0''380), il pilota spagnolo ha centrato il nuovo record assoluto del circuito di Misano. Ai piedi del podio "virtuale" Valentino Rossi (+0''466), davanti a Jack Miller (+0''641), Francesco Bagnaia, (+0''643); Alex Rins (0''679) e Joan Mir (0''691).

In Moto2 niente da fare per gli elvetici Thomas Lüthi (12esimo) e Jesko Raffin (ultimo) nelle prove ufficiali dominate da Sam Lowes. In Moto3 sarà infine Ai Ogura a partire davanti a tutti per la prima volta nella sua carriera. Il pilota giapponese ha firmato il miglior tempo davanti a Gabriel Rodrigo e Tatsuki Suzuki. Dal canto suo il rossocrociato Jason Dupasquier ha colto il 26esimo tempo.

keystone-sda.ch (PASQUALE BOVE)