«Continuo al 99%»

MISANO ADRIATICO - Molla o non molla? Arriva Dovizioso o non arriva Dovizioso?. Le voci intorno a Valentino Rossi (soprattutto), negli ultimi giorni sono state insistenti. Cosa farà davvero il prossimo anno e perché non ha ancora comunicato la firma con Petronas? A tutti i chiacchiericci ha dato risposta proprio il Dottore il quale, da Misano Adriatico, ha raccontato quel che sarà il suo futuro.

«Con la Yamaha ci stiamo prendendo del tempo - ha raccontato il campione pesarese - ci sono degli elementi da definire ma siamo vicini alla firma. Correrò con Petronas, diciamo al 99%, e forse a Barcellona potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale. Qualcuno spera che non rinnovi? Boh. La mia pensione sarebbe una grossa notizia che farebbe fare molti click. Forse è per quello che escono queste voci che non sono vere».

Se Valentino sarà in Petronas, allora dove finirà Dovizioso? Una risposta - più una battuta a dire il vero - l’ha data ancora Rossi: «Avere Dovizioso tester Yamaha? Certo, firmerei subito. Spero però per lui che possa trovare un posto in griglia. Se lo merita».

keystone-sda.ch (DAVIDE GENNARI)