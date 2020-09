La Ferrari taglia il traguardo dei 1'000

MARANELLO - Domenica i bolidi di F1 faranno tappa per la prima volta nella storia al Mugello, una pista veloce ma molto tecnica costruita nel 1972 di proprietà della Ferrari. La Rossa, che domenica “festeggerà” il millesimo GP in F1, andrà a caccia di qualche piccola soddisfazione dopo un avvio di stagione da incubo.

Il team principal della scuderia italiana Mattia Binotto - alla luce dei recenti risultati deludenti - è realista... «Avevamo lo scorso anno un vantaggio di motore che oggi non abbiamo più, abbiamo sviluppato una macchina tenendo conto di un vantaggio che poi è sparito. Stiamo lavorando per migliorare. Abbiamo toccato il fondo e non si può che migliorare da qui in avanti», le sue parole al Tg3.

Tornando alla gara di domenica, Lewis Hamilton – sempre più leader della classifica generale – andrà a caccia della sesta vittoria su nove GP.

