«Assolutamente no»

MISANO ADRIATICO - “Demotivato, sconfortato e forse anche impaurito dopo i rischi austriaci, Valentino Rossi è pronto a togliersi per l’ultima volta la tuta. Al suo posto, per il 2021, il team Petronas SRT è pronto a ingaggiare Andrea Dovizioso”.

Tenuto conto dei problemi relativi al rinnovo del pesarese e alle indiscrezioni relative al futuro del forlivese, il solitamente autorevole "Speedweek" ha raccontato di un Motomondiale vicino a un ribaltone.

Una delle parti chiamate in causa ha però categoricamente smentito l’avvicendamento. Affidandosi ai social network Razlan Razali, boss del team Petronas SRT, ha infatti zittito almeno una parte delle voci che negli ultimi giorni hanno riempito il paddock: «Per mettere le cose in chiaro - ha vergato il dirigente - non stiamo per nulla considerando Dovizioso per il 2021». Su Valentino Rossi e su un rinnovo atteso dai più nessuna parola...

Keystone (foto d'archivio)