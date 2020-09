«Lui il miglior pilota di tutti i tempi»

MISANO ADRIATICO - Contratto sì o no? I bene informati lo danno per certo: entro un paio di settimane Valentino Rossi firmerà un accordo annuale con la Yamaha Petronas SRT. La stretta di mano con la squadra satellite della casa giapponese arriverà probabilmente a Misano Adriatico quando, tra l’11 e il 13 settembre, il Motomondiale consumerà la sua prossima tappa.

La firma aprirà probabilmente l’ultima avventura a due ruote del campione italiano. Di questo è quasi certo Wilco Zeelenberg, ingegnere olandese che proprio del Dottore, per i prossimi mesi, sarà il “capo”.

«Per noi è una grande opportunità poter puntare sul miglior pilota di tutti i tempi - ha ammesso il tecnico a Motorsport.com - La nostra speranza, la nostra ambizione, è che l’anno prossimo possa fare meglio di quanto non stia facendo ora. Lui non è però più obbligatoriamente il futuro. Sta andando a meraviglia per la sua età, è vero; noi stiamo tuttavia parlando anche con piloti giovani. Vogliamo mescolare bene le cose per capire su chi affidarci dal 2022».

keystone-sda.ch / STF (CHRISTIAN BRUNA)