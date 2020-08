Noia Formula 1? Lewis: «Avrei fatto come da bambino: un pisolino e poi la sveglia per il finale»

SPA - La Formula 1 è noiosa? Anche colui che sta dominando il Mondiale 2020 - con cinque successi in sette gare - è convinto che questo concetto non sia propriamente fuori strada. Le troppe vittorie "facili" gli hanno fatto tornare alla mente i periodi in cui seguiva le gare da bambino...

«Mi rendo conto che questo non è quello che tutti vorrebbero vedere, con le Mercedes che dominano ogni gara - le parole del britannico - Forse se dovessi vedere queste gare in tv guarderei solo gli highlights. Farei come facevo quando ero ragazzino: tifavo per Schumacher, ma guardavo la partenza, poi mi facevo un pisolino per poi svegliarmi per il finale...».

keystone-sda.ch (John Thys / Pool)