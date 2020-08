«C’è qualcosa che ci sfugge»

SPA - Tredicesimo Charles Leclerc, quattordicesimo Sebastian Vettel. Un risultato tanto negativo, in qualifica, la Ferrari lo evitava dal 2012. Un risultato tanto negativo significa che non sono solo Mercedes e Red Bull - ovvero l’indiscussa regina del mondiale e la sfidante più credibile - a essere lontanissime; pure molti altri team sono al momento meglio della Rossa.

I giudizi, dopo la prova del sabato di Spa, sono passati dal “drammatico” allo “sconcertante”, dall’“umiliante” al nerissimo. Difficile non essere d’accordo, visto quel che sta raccogliendo la squadra più ricca del circus...

«C’è qualcosa che ci sta sfuggendo in questo weekend - ha raccontato Mattia Binotto, team principal della Ferrari - Questa monoposto è la stessa delle gare scorse ma qui a Spa c’è qualcosa che non sta funzionando. Dispiace per i tifosi, per noi è importante cercare di capire. I piloti hanno perso fiducia e non sono riusciti a trovare quei decimi che di solito saltano fuori al sabato. Ora serve pazienza. Siamo concentrati nello sviluppo per il 2021 e 2022 ma non molliamo un millimetro: credo che in gara potremo combattere con chi è davanti».

keystone-sda.ch (FIA/F1 HANDOUT)