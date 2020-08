«La gara? Il passo non è male, ma dovremo fare tutto bene»

SPIELBERG - La notizia inerente l'assenza di Marc Marquez per altri due-tre mesi non ha lasciato indifferente il mondo del motomondiale.

In un primo momento lo spagnolo era sembrato un extraterrestre quando - alcuni giorni dopo la prima operazione al braccio destro subita il 21 luglio - si era presentato in pista con l'intento di gareggiare. Le sue intenzioni erano però andate a cocciare con i dolori che lo avevano poi costretto a gettare la spugna.

«Negli ultimi anni abbiamo visto piloti che si sono ripresi quasi per miracolo da infortuni pesanti - le parole di Valentono Rossi - Ma Marquez ha cercato di salire in moto soltanto quattro giorni dopo l’intervento per una frattura molto importante. Questo dimostra che è umano, che siamo tutti umani».

Sulla gara austriaca in programma domani Vale Rossi, soltanto 14esimo in qualifica, si è espresso così... «Penso che ci siano quattro o cinque piloti che sono più veloci, ma siamo in linea con gli altri. Non è il nostro miglior tracciato, è difficile qui per le Yamaha, ma il passo non è male, sono molto veloce. La gara è lunga. Dobbiamo fare tutto bene, provando il massimo dall’inizio della gara».

Keystone