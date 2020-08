Johann Zarco punito: domenica partirà dai box

Giudicato colpevole di “guida irresponsabile”, Johann Zarco partirà dalla pit-lane in occasione del GP di Stiria, in programma domenica sul circuito di Spielberg.

I commissari della FIM hanno dunque deciso di punire il francese per lo sciagurato sorpasso dell’ultima gara austriaca, quando - ricordiamo - il pilota transalpino alla curva 2 aveva finito per tagliare la traiettoria a Morbidelli a una velocità di 310 km/h, innescando uno spettacolare incidente che poteva avere conseguenze drammatiche.

Le moto dei due piloti, partite come proiettili, hanno infatti sfiorato di un soffio Valentino Rossi e Maverick Vinales poco più avanti. «Ero davanti, ho frenato regolarmente e avrebbe dovuto farlo anche Franco: non sono un pazzo e non era mia intenzione fare male a nessuno», si era difeso Zarco.

A causa della caduta il francese si è anche rotto lo scafoide destro ed è stato operato mercoledì. Nella giornata odierna non prenderà di conseguenza parte alla prima giornata di prove libere. Tornerà in sella alla Rossa del team Avintia solo domattina, in occasione delle Fp3.

keystone-sda.ch / STF (CHRISTIAN BRUNA)