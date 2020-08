Rabbia e frustrazione per Leclerc

BARCELLONA - Per l'ennesima volta la Ferrari ha deluso, chiudendo la gara di Barcellona con il settimo posto di Vettel e il ritiro di Leclerc. La Rossa si è nuovamente rivelata una macchina poco affidabile e poco competitiva. E così il monegasco - uscito a causa di un problema elettronico - ha manifestato tutta la sua frustrazione e rabbia.

«Peccato, ma i problemi sono quelli di sempre - le parole del monegasco a Sky Sport - Non siamo abbastanza forti e ogni volta è lo stesso discorso. Oggi non è che la situazione fosse differente rispetto alle altre volte. Non c’è il motore, l’aerodinamica, il pacchetto. Figuriamoci su una pista come questa che richiede la perfezione. Non è andato bene niente».

L'ennesima delusione di una stagione sin qui nettamente al di sotto delle attese. A Maranello urge al più presto un cambio di rotta...

keystone-sda.ch (Josep Lago / Pool)