Vettel è sfiduciato: «Ho faticato molto»

Le prove ufficiali del GP di Spagna non hanno sorriso ai piloti della Ferrari, i quali si sono piazzati rispettivamente nono (Leclerc) e 11esimo (Vettel).

Proprio il tedesco della Rossa è parso sfiduciato per la posizione raggiunta: «Ho faticato molto a trovare il feeling con la monoposto in questo weekend», ha dichiarato proprio Vettel a "Sportmediaset". «In qualifica è andata un po' meglio, ma quando ho tentato di spingere mi sono trovato con i soliti problemi. Non sarà un vantaggio poter scegliere la gomma, ma vedremo cosa succederà. Siamo stati troppo lenti nel complesso e non c'è molta fiducia per poter tirare fuori qualcosa di più dalla macchina».

keystone-sda.ch (Josep Lago / Pool)