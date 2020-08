«Nel 2021 obiettivo secondo posto...»

MARANELLO - Fin qui la stagione della Ferrari si sta rivelando nettamente al di sotto delle attese. Leclerc è salito due volte sul podio, ma in entrambe le occasioni sfruttando errori altrui. Cosa sta succedendo a Maranello?

Neppure per quel che concerne il 2021 sembrano esserci "schiarite" all'orizzonte... «La power unit potrà essere rinnovata in vista del prossimo anno e questo è un buon punto di partenza - le parole di Mattia Binotto, team principal della Ferrari - Il regolamento impone però delle limitazioni in merito al numero di ore in cui si può lavorare al banco, sappiamo che arriverà una power unit nuova, ma avremo meno opportunità di sviluppo rispetto a quelle che avremmo avuto in una situazione di totale libertà. Il telaio è in gran parte congelato, potremo solo fare due modifiche che abbiamo già deciso».

Il disegno del 2021 sarà dunque verosimilmente lo stesso. Mercedes davanti a dettar legge... «Ambire a poter battere la Mercedes credo che sia in qualche modo sbagliato, perché oggi il divario è enorme considerando che siamo in Formula 1. Però il secondo posto deve essere considerato assolutamente un obiettivo possibile».

Keystone