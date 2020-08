Dovizioso se la prende con le gomme

BRNO - Le libere del venerdì hanno nuovamente promosso Fabio Quartararo. Già leader del Mondiale, il francese è infatti stato il più veloce a Brno, precedendo Morbidelli, Oliveira, Zarco e Viñales.

Lontani gli italiani Valentino Rossi e Andrea Dovizioso, che hanno chiuso rispettivamente al dodicesimo e quindicesimo posto, maturando sensazioni diverse. Soddisfatto il Dottore, felice per il passo tenuto, meno per la pista («L'asfalto è un problema, è in pessimo stato, ha poco grip e ci sono molte buche») e abbacchiato il pilota Ducati. Il forlivese si è molto lamentato per gli pneumatici, a suo dire poco competitivi: «La nuova gomma ci sta condizionando. Non voglio puntare il dito contro Michelin ma rispetto agli ultimi due anni, quando a Brno riuscivo ad accelerare molto, ora sento di non aver “l’uscita” in mano».

keystone-sda.ch / STR (David Clares)