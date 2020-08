Il tedesco guida da separato in casa: è gelo con il team principal

SILVERSTONE - Poco competitivo e ancor meno sostenuto. Sebastian Vettel non è di malumore per il divorzio dalla Ferrari; è di malumore perché, pur digerito l’addio (meno i modi), la squadra ha smesso di puntare su di lui. Che a Maranello stiano spingendo forte su Charles Leclerc è comprensibile, meno giustificabile è che il tedesco sia stato quasi messo in disparte. Il comportamento dei dirigenti della Rossa è palese, e ha fatto perdere la pazienza al quattro volte campione del mondo, che ormai non fa più nulla per mascherare il suo fastidio.

Prova della tensione tra Seb e i vertici della scuderia la si è avuta al termine dell’ultimo GP, quando Vettel ha ignorato Binotto, intervenuto via radio nel tentativo di “consolarlo”.

«Ciao Seb, sono Mattia - ha comunicato il team principal - Quella di oggi è stata una gara dura. Sappiamo che è stato un weekend difficile ma settimana prossima ci saremo ancora e faremo meglio». Il pilota non ha risposto a lungo, fino a quando il suo ingegnere di pista ha fatto una “prova”: «Radio check please». A quel punto - e solo allora - è arrivata la replica: «Radio check ok. È stata una gara difficile, non avevo feeling con la macchina. È stato come in qualifica e ho dovuto lottare un giro dopo l’altro.Tra le cose provate nessuna ha fatto la differenza. Complimenti comunque a Charles, buono anche il pit stop».

Il grande gelo durerà fino al termine della stagione, fino alla nuova avventura del 33enne, ormai prossimo alla firma con la Aston Martin. Una benedizione sull’accordo lo ha dato pure Toto Wolff, che ha trovato anche un risvolto economico e politico al nuovo matrimonio: «So che le trattative sono in corso - ha dichiarato il numero uno della Mercedes - la Germania è il secondo mercato più importante per Aston Martin. L’accordo di Vettel sarà ottimo».

keystone-sda.ch (Frank Augstein)