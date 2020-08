«Mi si è fermato il cuore»

SILVERSTONE - Emozionante e inatteso, il finale thriller del GP di Silverstone - con le anteriori sinistre che hanno ceduto di schianto - ha decisamente movimentato il pomeriggio della Mercedes, che sin lì aveva dominato in lungo e in largo. Se a Bottas è andata malissimo, con la seconda piazza compromessa e l'undicesimo posto finale, Lewis Hamilton è riuscito a salvarsi. Il britannico, che ha accusato il problema proprio all'ultimo giro, ha vinto una gara che ben difficilmente si scorderà.

«Non ho mai vissuto niente di simile - ha commentato il campione del Mondo in carica - Mi son trovato con il cuore in gola, non ero sicuro di arrivare al traguardo. Ho cercato di mantenere la velocità senza perdere pezzi, non so come ho fatto...».

Fin lì la gara era stata un vero e proprio monologo della Mercedes. «Fino all'ultimo giro era stata una prova tutta a vele spiegate, senza problemi. Bottas ha spinto al massimo e andava fortissimo. Io ho gestito un po' la gomma e quando ho saputo che aveva avuto un problema ho guardato la mia, ma sembrava tutto ok. Ho alzato il pedale, ma in rettilineo la gomma è scoppiata e si è piegata verso un lato. A quel punto ho pensato solo a gestire pregando di non esser raggiunto e di non essere troppo lento, non pensavo che ce l’avrei fatta a superare le ultime due curve».

keystone-sda.ch (Andrew Boyers / Pool)