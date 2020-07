«Mick Schumacher? La F1 deve meritarsela in pista»

Il team principal della Ferrari Mattia Binotto si è espresso in merito alla crescita mostrata da Mick Schumacher in questo avvio di stagione. Il tedesco occupa attualmente la quarta posizione nella classifica piloti di Formula 2, in virtù dei due terzi posti conquistati lo scorso weekend in Ungheria.

Il grande salto verso la F1 sembrerebbe di conseguenza non essere così lontano per il figlio di Michael... «Credo che Mick stia facendo bene», ha analizzato proprio Binotto a "Motorsport.it".«È sicuramente più competitivo rispetto all'anno scorso e dopo una prima stagione di apprendistato sta mostrando i suoi progressi. È però ancora presto per prevedere cosa farà nel futuro prossimo. Samo sempre stati chiari e onesti con lui, saranno importanti le sue prestazioni nel corso dell’intera stagione. La F1 deve meritarsela in pista».