Incredibile Marquez, ok dai medici: sarà in sella a Jerez

JEREZ DE LA FRONTERA - Tutto vero: Marc Marquez correrà il Gran Premio dell'Andalusia dove domenica tenterà un'altra grande impresa.

Dopo che lo stesso Xavier Mir, ovvero il medico che lo ha operato per ridurre le fratture all’omero destro, aveva escluso chiaramente la possibilità di rivederlo in pista nel weekend, da Jerez è arrivato il clamoroso contrordine.

Nella tarda mattinata di oggi - e a soli 2 giorni dall'intervento - il campione della Honda ha infatti affrontato e superato la visita di idoneità. Ottenuto il via libera - al pari di Cal Crutchlow e Alex Rins - ora bisognerà vedere come reagirà il braccio del campione del mondo dopo le prove libere.

